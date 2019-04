Polinago, in arrivo il nuovo Medico di medicina generale

Da martedì 30 aprile entrerà in servizio, presso lo studio medico all’interno della sede AVAP di Polinago, la Dottoressa Emanuela Ghisellini: raccoglierà il testimone del Dottor Giovanni Franchini, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dai primi di marzo e inizialmente sostituito dalla Dottoressa Claudia Bazzani, che cesserà il proprio servizio a Polinago lunedì 29 aprile.

Per garantire la continuità dell’assistenza, per lunedì 29 l’Azienda USL di Modena ha istituito un turno di Continuità Assistenziale straordinaria, dedicata esclusivamente agli assistiti della dottoressa Ghisellini: solo per tale data, visite ambulatoriali e richieste di assistenza a domicilio dovranno essere effettuate presso la sede di Serramazzoni, in viale Belvedere 12 (tel. 0536-954255).