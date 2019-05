Sold out gli Open Day dell’Azienda USL di Bologna per il Festival della Scienza Medica

Sold out gli Open Day dell’Azienda USL di Bologna per il Festival...

Precisione diagnostica in senologia, interventi di emergenza con il 118, Stroke Unit, un viaggio all’interno del cervello. Sono i temi degli Open Day dell’Azienda Usl di Bologna, al via da venerdì 10 maggio, in occasione del Festival della Scienza Medica. Appuntamenti ai quali i cittadini hanno risposto con interesse, esaurendo in pochi giorni tutti i posti disponibili.

Open Day Centrale 118

Un giorno in emergenza

Partecipare, in diretta, ad una giornata di ordinaria emergenza, toccando con mano le sofisticate tecnologie di geolocalizzazione degli eventi, i sistemi e le procedure di allerta dei mezzi di soccorso e dei first responder, i volontari addestrati alle manovre rianimatorie, in rete con la Centrale grazie all’APP DAE RespondER. Il tour si concluderà con la visita alla base dell’elisoccorso adiacente alla Centrale.

Ospedale Maggiore

Largo Bartolo Nigrisoli 2, Bologna

Venerdì 10 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle 16.00

Open Day Senologia Ospedale Bellaria

Intelligenza umana e artificiale, per una migliore precisione diagnostica

Una lettura oggettiva della mammografia, così da individuare con la massima precisione la densità dei tessuti e programmare con maggiore precisione l’eventuale intervento. Accade alla Senologia dell’Ospedale Bellaria, Azienda Usl di Bologna, grazie ad un nuovissimo software di recente acquisizione che riduce la soggettività delle diagnosi, fornendo ai radiologi una più ampia gamma di informazioni per migliorare l’orientamento terapeutico. Grazie alla possibilità di registrare e memorizzare i dati e i parametri di esecuzione di ogni singola mammografia, il software consente ai tecnici di valutare e, se necessario, migliorare il proprio operato. Durante l’Open Day della Senologia del Bellaria sarà possibile vedere come intelligenza umana e artificiale possono coesistere ed interagire per curare e prevenire il tumore al seno.

Ospedale Bellaria

Via Altura, Bologna

Sabato 11 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Open Day ISNB

Le reti del cervello

Un Open Day itinerante all’interno dell’ISNB (Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna) per scoprire come funziona il nostro cervello. Per esempio, quali dati è in grado di fornirci sul mondo che ci circonda, o come reagisce alla mancanza di sonno o quando è sottoposto a stress. Saranno i professionisti dell’ISNB, medici e ricercatori, ad accompagnare il pubblico in una visita guidata nei luoghi nei quali si fa ricerca sul sonno, sull’epilessia e sulle malattie dovute a stress.

Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

Via Altura, Bologna

Sabato 11 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Open Day Stroke Unit Ospedale Maggiore

Cosa succede al cervello quando viene colpito da ictus?

Cosa è un ictus? E cosa accade quando vengono effettuati i trattamenti di riperfusione, trombolisi endovenosa e trombectomia, utili rispettivamente a sciogliere o rimuovere il trombo che ostruisce l’arteria cerebrale interessata? A queste e ad altre domande risponderanno direttamente i neurologi e i neuroradiologi dell’Ospedale Maggiore, attraverso immagini ed animazioni prodotte dalle più sofisticate strumentazioni tecnologiche oggi disponibili. I sanitari, inoltre, illustreranno il percorso della rete stroke metropolitana che vede l’Ospedale Maggiore come sede Hub, e forniranno tutte le informazioni utili per riconoscere i sintomi e chiamare rapidamente il 118.

Ospedale Maggiore

Largo Bartolo Nigrisoli 2, Bologna

Sabato 11 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00