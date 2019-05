Brescello: compra inesistente smartwatch: ancora una truffa online

Dalla Campania un 45enne di Battipaglia si è insidiato in un sito internet di annunci, commercializzando a prezzi assolutamente concorrenziali smartwatch di ultima generazione. Conclusa la trattativa, a corrispettivo incassato, alla vendita non seguiva la spedizione di quanto venduto. Quando l’acquirente lamentava il ritardo, l’astuto truffatore inizialmente tergiversava con false promesse, poi spariva nel nulla. Una vero e proprio boss del raggiro il 45 salernitano scoperto dai carabinieri della stazione di Brescello che l’hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di truffa.

La vittima, un 22enne di Brescello, con l’intento di fare un affare ha risposto ad un annuncio su di un sito di e-commerce, acquistando uno smartwatch della Garmin per un costo di circa 100 euro che ha versato tramite bonifico sulla carta prepagata fornita dal venditore, per scoprire di essere stato raggirato quando non ha ricevuto l’oggetto acquistato. Il giovane si è quindi presentato ai carabinieri della stazione di Brescello formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri tra la mail associata all’inserzione esca, il numero di telefono dove i due hanno portato avanti la trattativa e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i carabinieri hanno rivolto le attenzioni investigative sull’odierno indagato che, acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa, veniva denunciato.