Maggio Fioranese, programma da lunedì 20 a venerdì 24 maggio

Per la settimana dal 20 al 24 il Maggio Fioranese ha in programma grandi serate in Piazza, laboratori ludici per grandi e piccini, concerti e saggi di musica e incontri sia poetici che letterari.

Lunedì 20 Maggio alle ore 20:30 presso la Biblioteca Comunale di Fiorano è possibile assistere alla dimostrazione che poeti si diventa nella serata poetica dal titolo “I giovani e la poesia: poeti non si nasce”, all’interno del percorso di poesia creativa “Poetando si crea” svolto dai ragazzi del Gruppo Babele.

Lunedì 20, per la 23° volta, si ritrovano gli amici di ‘Andam a vegg’ in Piazza Ciro Menotti (o al Teatro Astoria in caso di maltempo), alle ore 21: coordinato e diretto dal giornalista Luigi Giuliani, il gruppo di Andam a Vegg, sostenuto delle associazioni Leongatto e Fiera di San Rocco, con il contributo di Lapam Confartigianato Imprese e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, lunedì vuole dire il suo ‘Grazie!!!’, che è il titolo della serata.

“Sasso, carta, forbice … con Microbit!” è il titolo del laboratorio gratuito per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni organizzato dal FABLAB Junior per martedì 22 maggio presso Casa Corsini dalle 17 alle 18.30; si replica giovedì 23 alle stesso orario con “Crea il tuo Balrog luminoso con la plastilina”, sempre per bambini dai 7 ai 10 anni. Venerdì invece il laboratorio “Il gioco da tavolo cooperativo come strumento per il team building” (dalle 17 alle 18) e “Il back stage della STEAM Education: soluzione e gestione dei conflitti e dei rapporti interni” (dalle 18 alle 19) saranno rivolti ad insegnanti ed educatori. Per tutti i laboratori l’iscrizione è obbligatoria (0536 833190 – info@casacorsini.mo.it).

Giovedì 23 sarà una giornata piena di appuntamenti. Alle 17.30 presso il Cortiletto “Angelo Vassallo” “Yes we care”, restyling 3.0 + Vernissage + contesto live, a cura dell’ Associazione studentesca Liceo Formiggini e dell’Associazione Rock’s

Alle 20 il Centro Culturale “Via Vittorio Veneto” ospiterà lo spettacolo “Il piacevole gusto del Musical”: l’attrice e cantante romana Francesca Nunzi, accompagnata dal musicista Marco Pietraggi, si esibirà in successi tratti da famosi musical, a cura dell’associazione INArte. Seguirà rinfresco.

Sempre alle 20 il Castello di Spezzano farà da cornice al saggio di violino a cura dell’ Associazione “Gioventù Musicale Italiana”. Si replica venerdì 24 alle 20.30 con il saggio di chitarra.

Presso la Ludoteca di Fiorano, dalle 21 alle 24, si svolgerà una serata di giochi da tavolo con animatori ludici dedicata agli over 16. Ingresso libero e gratuito.

Venerdì ha inizio la sesta edizione del Raduno Camper “Maggio Fioranese” a cura del Camper Club di Fiorano, che proseguirà per tutto il fine settimana.

Dalle 17 alle 24 presso il Foyer del Teatro Astoria sarà visitabile la mostra del Concorso Fotografico “Fiorano in Cornice. Prospettive inedite e racchiuse in cornici non convenzionali di Fiorano e dintorni.”

Venerdì 24 alle 18.30 presso il Teatro Astoria avrà inizio la rassegna “Toste Facce”, che vedrà come protagonista lo scrittore Matteo Bussola con il suo libro “La vita fino a te”.

Alle 21.30 la Piazza di Fiorano si animerà grazie al “Quarantenna1 Festival 2019”, terza edizione del Festival che celebra i 40 anni + 2 di Radio Antenna 1: musica, cibo e divertimento nel centro storico di Fiorano. Star della serata sarà Frankie hi-nrg mc, a seguire, fino alle 02:00, dj set live con Radio Antenna 1.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.