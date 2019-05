Altro Daspo urbano a Reggio Emilia. Sempre più incisive le misure per il contrasto al degrado

Il Questore di Reggio Emilia ha emesso un altro cosiddetto Daspo urbano.

Destinatario della misura questa volta è un napoletano I.A., di Afragola, classe 1970, residente a Reggio Emilia ma di fatto senza fissa dimora, a cui sarà vietato per cinque anni l’accesso all’area del “Parco del Popolo” e del “Teatro Municipale R.Valli”, circoscritta da Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza della Vittoria, Viale A. Allegri, Viale Isonzo e Viale Nobili della città di Reggio Emilia.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio come truffa e ricettazione, è caduto nella rete della polizia a seguito dei controlli serrati attuati nel centro cittadino da parte della squadra volanti della Questura di Reggio Emilia. Il soggetto è stato controllato e identificato per ben due volte (in data 22 aprile e 29 aprile u.s.) sempre nei pressi del centrale Parco del Popolo e precisamente sotto i portici del Teatro Valli mentre stazionava, bivaccando in modi ed atteggiamenti indecorosi, con l’assunzione nel contempo di sostanze alcoliche ed in compagnia di altri soggetti pregiudicati.

Pertanto, potendo considerarsi una minaccia per la sicurezza pubblica, il Questore di Reggio Emilia ha adottato nei suoi confronti il divieto di accedere a tutta l’area predetta.