Articolo UNO Formigine invita a votare per impedire che la destra possa prendere il Comune

“Articolo UNO” Formigine (in Liberi e Uguali alle elezioni politiche del marzo 2018) anche se non presente con un propria lista o con propri candidati in altre liste, alle elezioni amministrative di domenica 26 maggio, invita i propri aderenti, simpatizzanti ed elettori a votare e a votare per impedire che la destra possa prendere il Comune.

Formigine nei giorni passati è assurta alle cronache nazionali per le intemerate “anti-25 aprile” e “anti-partigiane” del candidato sindaco della estrema destra Righi Riva. Costui ha scritto pagine infami e false, non ha esitato a fare ricorso anche a fakenews, per denigrare la storia della Resistenza, della Lotta di Liberazione, dei valori di libertà e giustizia che ne sono alla base. Per Formigine sarebbe un disastro, una regressione culturale e civile avere un sindaco con quel profilo. Pur rispettando la scelta fatta dai compagni della sinistra che hanno dato vita ad una lista alternativa, il nostro impegno di questi giorni e la nostra indicazione è per fare “blocco democratico”, nella maniera potenzialmente più efficace, sin dal primo turno, contro la estrema destra, votando per Maria Costi sindaco, espressione della coalizione di centro-sinistra.