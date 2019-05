Corso di teatro per bambini a Castiglione dei Pepoli

Sono aperte a Castiglione dei Pepoli le iscrizioni per un corso di teatro rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il corso è patrocinato dall’amministrazione comunale e si svolgerà il sabato dalle 15 alle 16,30 nella sede della compagnia teatrale “Non solo Ragionieri” in Via Pepoli 8. Le lezioni saranno tenute durante l’estate, per dieci incontri consecutivi, dall’attrice Elisa Collina. Primo appuntamento il 1 giugno. Il costo complessivo è di 50 € ma sono previste delle agevolazioni per le famiglie disagiate.

Elisa ha appena 35 anni ma calca le scene teatrali da quando ne aveva 19, e spiega: “Vorrei offrire un po’ del mio tempo ai bambini del mio paese, per far conoscere loro il mistero e il fascino del teatro. Il tutto in un contesto basato sul divertimento, la condivisione e il rispetto: i bambini infatti, a differenza degli adulti, grazie alla mancanza di sovrastrutture riescono ad approcciarsi al “gioco della finzione” in modo molto più immediato e naturale”.

Il corso si propone di creare uno spazio attraverso il quale i bambini possano esprimere se stessi attraverso il divertimento. Nei bambini infatti è insito un talento teatrale naturale cui dare libero sfogo. II teatro inoltre può risultare sì un gioco, ma anche una palestra: un luogo in cui portare le proprie esperienze, fissare le proprie radici, scambiare le emozioni con gli altri.