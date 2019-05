Filmato mentre ruba pallet dal supermercato coop a Correggio

Nottetempo, a bordo del suo furgone si è recato nell’area cortiliva del magazzino del supermercato Coop di Correggio per rubare pallet. Una quindicina i bancali trafugati dal ladruncolo che, in entrambe le incursioni furtive, è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza del supermercato. Oltre a riprendere la sua condotta furtiva le telecamere hanno immortalato anche la targa del furgone utilizzato per caricare i pallet rubati. Un elemento identificativo importante che ha condotto i carabinieri di Correggio, a cui il responsabile del supermercato ha fatto denuncia, a identificare il ladro ponendo fine ai furti.

Con l’accusa di furto aggravato e continuato i militari di Correggio hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica un 50enne siciliano abitante a Reggio Emilia. Secondo le ipotesi investigative, l’uomo “approvvigionava” di pallet un artigiano compiacente che ora i Carabinieri stanno cercando di identificare ravvisando a suo carico il reato di ricettazione.