La Provincia di Reggio Emilia assume due funzionari contabili

La Provincia di Reggio Emilia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo contabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Bilancio ed il Servizio Affari generali–Ufficio personale. Tra i requisiti previsti dal bando, il possesso di laurea in Economia e commercio, Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche ed equiparate.

Le domande vanno presentate – per raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso pec, a mano o a mezzo corriere – entro le ore 12 di lunedì 6 giugno all’Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia di Reggio Emilia, in corso Garibaldi 59.

Tutti i dettagli del bando e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito della Provincia (sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso) o direttamente a questo link: http://bit.ly/bandocontabili).