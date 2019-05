Croce Bianca Sant’Ilario – Campegine – Gattatico: continua la raccolta fondi per la nuova ambulanza

Oltre 56mila euro e 1.121 “stelle solidali” per un’ambulanza. Prosegue con buon ritmo, testimonianza di un territorio solidale e attento alle esigenze, la campagna biennale di raccolta fondi “2.000 stelle per Croce Bianca” promossa dalla Croce Bianca Sant’Ilario, Gattatico e Campegine per acquistare una nuova ambulanza all’avanguardia, ideale per il primo soccorso e per le attività di assistenza.

Un mezzo efficiente, dal costo elevato: 100mila euro. E proprio quota 100mila è l’obiettivo della campagna, partita nel 2018 e già arrivata a buon punto. Ad oggi, sono stati donati 56.179 euro e sono state accese 1.121 “stelle solidali”. Di cosa si tratta? Croce Bianca propone a privati e aziende di “accendere” una o più stelle: ogni stella corrisponde a una donazione a partire da 50 euro e, una volta accese tutte 2.000, sarà possibile vedere l’intera costellazione e si sarà raggiunto l’importo necessario all’acquisto dell’ambulanza.

Sino a questo momento i donatori sono circa 130, coinvolti con momenti di sensibilizzazione e con una decina di eventi solidali organizzati appositamente per far conoscere l’associazione, il suo lavoro sul territorio e l’ambizioso progetto per l’ambulanza.

A un anno dall’avvio della campagna, un primo bilancio in corso è stato fatto giovedì 9 maggio al Mondo Verde Garden a Taneto di Gattatico: un incontro informale in cui i dirigenti della Croce Bianca hanno parlato dell’avanzamento del progetto e lanciato riflessioni sull’innovazione sociale e sul rapporto, sempre più stretto e articolato, fra il mondo del profit e quello del non profit.

Ora la campagna procede a pieno ritmo e chiunque, privato o realtà economica, può partecipare. Accendere una stella è semplicissimo e tutte le informazioni si trovano sulla pagina web dedicata al progetto www.crocebianca.re.it/2000-stelle/www.crocebianca.re.it/2000-stelle/

È possibile donare tramite bonifico bancario (BCC · Banca di Credito Cooperativo – IBAN IT 92 W 07072 66500 074280147727 intestato ad Assistenza Pubblica Croce Bianca, causale “Donazione 2000 stelle per Croce Bianca”) o direttamente presso la sede di Croce Bianca in via Fellini 4 a Sant’Ilario d’Enza, aperta tutti i giorni 24 ore su 24.

Sul sito di Croce Bianca è possibile seguire in tempo reale il progetto 2000 stelle: un’ambulanza virtuale mostra lo stato di avanzamento del progetto e la progressiva accensione delle stelline.

Croce Bianca è l’associazione di volontariato impegnata da 38 anni nell’assistenza pubblica, garantendo per 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, il regolare svolgimento dei servizi ordinari e di emergenza-urgenza sui territori dei tre Comuni di Sant’Ilario, Gattatico e Campegine. Una mole di lavoro ingente, per gli uomini ma anche per i mezzi in dotazione, che hanno quindi bisogno di essere rinnovati per restare al passo con i tempi ed essere costantemente all’avanguardia.