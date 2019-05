La Polizia di Reggio Emilia sequestra quattro kg tra cocaina ed eroina. Due gli arresti

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l’ausilio dei colleghi della Questura di Mantova, nella tarda serata di martedì, 21 maggio hanno registrato l’ennesimo sequestro di un rilevante quantitativo di cocaina ed eroina.

Martedì sera, in particolare, gli investigatori della Squadra Mobile, appostati nei pressi di un appartamento sito in Porto Mantovano (MN), decidevano di controllare un uomo mentre era intento ad effettuare dei movimenti sospetti all’interno di un’autovettura parcheggiata in un cortile condominiale. L’uomo veniva bloccato mentre stava riponendo due panetti da un chilo di cocaina all’interno di un vano segreto ricavato, artigianalmente, nel vano del cruscotto. All’interno del vano, apribile attraverso un complesso procedimento, vi erano occultati, anche, oltre 9.000 euro avvolti in cellophane.

Gli operatori procedevano successivamente con la perquisizione dell’appartamento, al cui interno veniva rintracciata una donna. La perquisizione consentiva di rinvenire ulteriori due chili di sostanza stupefacente tipo eroina, confezionata in panetti da mezzo chilo.

Sulla scorta di quanto rinvenuto, la Polizia reggiana arrestava E.Q., albanese, classe 1997, titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Reggio Emilia il 5 febbraio scorso e formalmente residente a Luzzara (MN), e F.A.M.P., classe 1967, colombiana, in regola con il soggiorno, formalmente residente a Bologna.