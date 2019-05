Soliera, i locali ammessi a contributo per il bando “No Slot” 2019

Quest’anno sono cinque i titolari di pubblici esercizi solieresi che ricevono i contributi economici per il contrasto e la prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, per complessivi 1.825 euro. Gli esercenti beneficiari hanno scelto di non tenere nel proprio locale apparecchi legati al gioco d’azzardo (videopoker, videolottery, slot machine, etc…) e si sono impegnati a non installarli almeno per tutto il 2019.

Il soggetto beneficiario, ricevuto il contributo, deve applicare la vetrofania ricevuta dall’Amministrazione con il marchio “Slot freE-R” (e lo slogan: “Dove il gioco d’azzardo non c’è, si vive meglio”) sulla vetrina del proprio esercizio commerciale.

Per maggiori informazioni: 059.568514.