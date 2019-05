A fine mese la 3a edizione della 5:35 a Sassuolo

Atletica MDS Panariagroup organizza, in collaborazione con il Comune di Sassuolo – Assessorato allo Sport, la terza edizione della 5.35 a Sassuolo (5 km di corsa/passo). L’appuntamento è per venerdì 31 maggio. Il ritrovo è per le 5.00 in piazza della Rosa, di fronte al Palazzo Ducale.

Iscrizioni aperte sino al 29 maggio (dopo tale data non è garantita la T-Shirt). Adulti 8 euro, bambini e ragazzi delle scuole 4 euro. La quota comprende T-Shirt e ristoro.

Le iscrizioni: presso la sede di Atletica MDS in via Repubblica 32 – Circolo Tassi – tutte le mattina (anche a mezzo bonifico) e presso l’Atletica MDS in occasione di gare podistiche provinciali.

La T-Shirt andrà ritirata nella giornata di lunedì 27 maggio presso la sede dell’Atletica MDS.

Per informazioni: info.atleticamds@gmail.com – 339 1909915 (Omar Bellini)