Castelfranco Emilia: via ai lavori in centro storico e nel comparto tra via Toscana e via per Panzano

Al via sul territorio di Castelfranco Emilia importanti investimenti programmati durante gli scorsi esercizi finanziari. A seguito del completamento delle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori, sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto tra Via Toscana e la Via Per Panzano, in ingresso al capoluogo dalla Pioppa. L’intervento, per il quale l’Amministrazione Comunale si è attivata in sostituzione del lottizzante inadempiente, prevede la realizzazione di una rotatoria di collegamento tra le vie principali, funzionali alla messa in sicurezza dell’incrocio stesso e al rallentamento della velocità di percorrenza verso Castelfranco, oltre alla realizzazione di tutti i percorsi carrabili, pedonali e ciclabili interni al comparto residenziale.

Avviato anche il secondo stralcio di riqualificazione del centro storico di Castelfranco Emilia, nel tratto di Corso Martiri tra il Teatro Dadà e Via Circondaria lato Ovest, nella porzione non interessata dai lavori recentemente completati. L’intervento, oltre a dare un nuovo volto alla via, consentirà di prevedere una serie di interventi volti al miglioramento delle dotazioni di sicurezza funzionali agli eventi e alle manifestazioni nel centro storico del capoluogo, mediante la posa di colonnine elettriche progettate appositamente, in ottemperanza alla Direttiva Gabrielli recentemente licenziata. Interventi di cucitura tra Piazza Curiel e Piazza Aldo Moro consentiranno inoltre di creare un nuovo salotto di ingresso al centro storico per chi proviene da Bologna.

Questi interventi si inseriscono nel vasto piano lavori recentemente attivato e finanziato grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione liberato lo scorso ottobre da una sentenza della Corte Costituzionale, grazie alla quale oggi è possibile vedere attivi numerosi cantieri di sistemazione strade e marciapiedi e messa in sicurezza del territorio.