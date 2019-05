Controlli congiunti di Municipale e Forestale al mercato contadino di Braida

Una mattinata di controlli congiunti, sabato scorso, da parte della Polizia Municipale di Sassuolo e dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Fiorano al mercato contadino di Braida, per accertare eventuali violazioni o frodi ai danni dei tanti consumatori che ogni sabato vi si recano per acquistare prodotti a chilometri zero.

Nei confronti di quattro aziende è stato predisposto un accesso congiunto poiché commercializzavano prodotti “Bio”: per la commercializzazione i prodotti biologici risulta obbligatorio rispettare precetti Regolamento CE 834/2007 e del D. Lgs 20/2018 recante “disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica”. L’azione sinergica della Polizia Municipale di Sassuolo e dei Carabinieri Forestali ha consentito di estendere i controlli a tutta la filiera, dall’attività produttiva presso l’azienda fino alla commercializzazione dei prodotti all’interno del mercato.

Nei confronti di una quinta azienda, invece, è stata disposta una diffida amministrativa ex art 6 Disciplinare ed art 8 del “Regolamento mercato Contadino” in quanto poneva in vendita mandorle secche non provenienti dalle Regione Emilia Romagna, con obbligo immediato di rimozione del prodotto dal banco vendita. Il prodotto è stato immediatamente rimosso dal banco.