Maggio Fioranese: gli eventi principali di sabato 25 maggio

Per il primo giorno di questo weekend il Maggio Fioranese 2019 propone il grande concerto di Nada, un nuovo spazio dedicato al divertimento, il mercato per le vie del centro e il secondo appuntamento della rassegna “TOSTE FACCE”.

Sabato 25 proseguirà la sesta edizione del Raduno Camper “Maggio Fioranese” a cura del Camper Club di Fiorano, che terminerà domenica.

Dalle 9 alle 18 si svolgerà il Tropheo “Sepherd” di auto modelli a scoppio a cura di “Racing mini car Fiorano” presso il Mini Autodromo “Jody Scheckter” di Spezzano.

Alle 15.30, all’interno del Castello di Spezzano, si esibiranno gli allievi di pianoforte e flauto nel saggio di fine anno, a cura dell’ “Associazione Gioventù Musicale Italiana.

Dalle 19 via Vittorio Veneto si trasformerà in un “parco giochi” dal nome “Scombussolo – Giochi in legno per tutti”: uno spazio di 50 metri con giochi di equilibrio, giochi di lancio, giochi d’ingegno, giochi di abilità, giochi della tradizione popolare, giochi del mondo, giochi di movimento, giochi di velocità ecc…Tutti giochi in legno adatti a tutte le età, dai bambini agli adulti.

E’ stata inaugurata venerdì 24 una nuova rassegna letteraria dal nome “Toste Facce”, a cura del Comitato Fiorano in Festa e dell’Amministrazione Comunale di Fiorano: sabato 25 alle 18.30 il Teatro Astoria ospiterà Mauro Biani con il suo libro “La banalità del ma”, intervistato da Gian Lorenzo Ingrami. Ingresso libero e gratuito.

Alle 21 avranno inizio 3 momenti in tre punti diversi di Fiorano: al Centro Culturale “Vittorio Veneto” si esibiranno i “Dolly Queen”, un traditional British Folk duo, nell’area antistante la Casetta Sassi andrà in scena “Alma y fuego”, a cura della compagnia “Dancing Time” del G.S. Libertas Fiorano, mentre al BLA (biblioteca/ludoteca di Fiorano) si svolgerà un’esilarante caccia tra gli scaffali e dentro i libri per la conquista del tesoro (per ragazzi dai 10 ai 14 anni, iscrizione obbligatoria gratuita a 0536 833403 o a biblioteca@fiorano.it – max 24 partecipanti).

Alle 21.30 in Piazza Ciro Menotti proseguiranno i festeggiamenti per celebrare i 40 anni+2 di Radio Antenna1, con musica, cibo e divertimento: guest star della serata Nada, di cui tutti ricordiamo “Ma che freddo fa” e “Amore disperato”, cantautrice dal vastissimo repertorio che porterà in centro a Fiorano la sua voce, la sua esperienza e la sua voglia continua di rinnovarsi.

Sabato sarà possibile usufruire dello stand gastronomico a cura dei volontari della Parrocchia di Fiorano, che si terrà presso il Salone del Pellegrino, di fianco al Santuario.

Dalle 19 via Santa Caterina sarà animata da “Tipico in Fiorano”, mercatino di prodotti tipici e artigianato.

Quest’anno il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani, si terrà per la prima volta presso il Parco XXV Aprile; i più piccoli potranno divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.