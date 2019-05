Open day di primavera al Canile intercomunale di Modena

È dedicato in particolare ai bambini il tradizionale open day di primavera del Canile intercomunale di Modena in programma domenica 26 maggio, dalle 11 alle 18, per offrire a tutti l’occasione di visitare la struttura di via Nonantolana 1219 e conoscere da vicino i cani in cerca di una casa.

Nel corso della giornata, promossa dal Comune di Modena, dai gestori della cooperativa sociale Caleidos e dai volontari del Gruppo Argo, i bambini potranno partecipare a giochi di contatto e conoscenza con gli animali e a laboratori. Operatori e volontari saranno, inoltre, a disposizione per fornire a chi fosse interessato a un’adozione tutte le informazioni in merito. Per motivi organizzativi non sono ammessi altri animali all’interno della struttura.

Il canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera.