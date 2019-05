StraBologna 2019: domenica trasporto pubblico Tper gratis fino alle ore 14 per gli iscritti alla manifestazione

Domenica prossima, 26 maggio, in occasione dell’edizione 2019 della StraBologna, i partecipanti alla manifestazione podistica potranno circolare gratuitamente sull’intero servizio di trasporto pubblico Tper di Bologna e provincia dall’inizio del servizio fino alle ore 14.

Per accedere alle agevolazioni, per i partecipanti sarà sufficiente esibire, ai verificatori di titoli di viaggio, il pettorale attestante l’avvenuta iscrizione alla manifestazione.

Durante lo svolgimento della StraBologna, domenica, dalle ore 10 alle ore 13 circa, le linee di bus saranno interessate da variazioni di percorso per la chiusura al traffico di alcune vie del centro. Tutte le deviazioni previste per gli autobus (indicate nell’allegato file) sono consultabili anche sul sito Tper, in homepage, o accedendo direttamente al link www.tper.it/strabologna2019 .