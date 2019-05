Durante la notte ignoti hanno ripulito la cassaforte di un supermercato a Cadelbosco Sopra

Nel corso della mattinata odierna i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, allertati dal responsabile del supermercato, sono intervenuti in via Rossa a Cadelbosco Sopra per curare l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno del supermercato Ecu. Ignoti ladri, nottetempo, si sono introdotti nei locali che ospitano l’attività commerciale e, raggiunti gli uffici amministrativi, utilizzando un flessibile hanno forzato la cassaforte asportando il danaro contenuto. I danni, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.