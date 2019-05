Fotografa scheda elettorale in cabina durante voto: denunciato a Ventasso

Un 70enne residente a Ventasso è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Collagna per aver fotografato la scheda elettorale con il cellulare. L’uomo si è presentato al seggio elettorale nel tardo pomeriggio di ieri e, dopo aver consegnato i documenti, è entrato in cabina per esprime il voto. A quel punto ha estratto dalla tasca il telefono e ha scattato una foto della scheda. L’azione illegale è stata scoperta grazie ad una disattenzione del votante. L’uomo, infatti, aveva dimenticato di silenziare lo smartphone.

Il click è stato avvertito dagli scrutatori al lavoro nel seggio che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri presenti nella struttura. La scheda elettorale è stata annullata mentre il telefono, che come accertato dai militari di Collagna attivati dai colleghi in servizio, risultava contenere nella galleria la foto della scheda con l’espressione di voto, è stato sequestrata. L’uomo, invece, è stato denunciato.