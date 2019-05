Maria Costi confermata sindaco: “Continuerò ad essere il sindaco di tutti”

La dichiarazione di Maria Costi:

“Esprimo gratitudine per una grande squadra, formata da tanti giovani e da tante donne. Abbiamo lavorato insieme e si è visto. Abbiamo fatto una campagna elettorale onesta, puntando sulla credibilità. Bisogna dare importanza ai territori, come ci dice la differenza di voto tra europee e comunali. Continuerò ad essere il sindaco di tutti, cercando di essere mediatore tra la gente: credo che il ruolo del sindaco sia questo, mediare nella propria comunità in nome del bene comune”.