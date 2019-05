Montese, frana sulla sp 34: senso unico

A Montese un tratto della strada provinciale 34, tra Maserno e Castelluccio, ha ceduto a causa di uno smottamento del terreno sottostante che ha provocato un’ampia e profonda fessura sull’asfalto.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità stanno effettuando un primo intervento di messa in sicurezza per consentire il transito a senso unico alternato, con velocità massima 30 chilometri orari, in vista dei lavori di ripristino quando la situazione si sarà stabilizzata.

Si raccomanda prudenza nell’avvicinarsi alla zona.