Piena in transito, a Modena i ponti restano chiusi

Rimarranno chiusi in via precauzionale nella notte Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino sul Secchia. Sul Panaro, la Provincia ha chiuso il ponte di Navicello vecchio mentre sul Tiepido rimane chiuso il ponte di strada Curtatona ed è probabile la chiusura nel corso della serata anche di via Gherbella. A causa delle piogge persistenti, infatti, la piena su entrambi i corsi d’acqua sta transitando molto lentamente. Il monitoraggio proseguirà per tutta la notte e domattina all’alba si farà il punto per valutare la riapertura nelle prime ore della mattina.

Sul nodo idraulico modenese proseguirà per la notte il monitoraggio da parte dei tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e dei volontari della Protezione civile. E rimangono attivi il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia e il Coc, il Centro operativo comunale con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. È stato anche attivato il Servizio di Piena dell’Agenzia regionale.