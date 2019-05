Allerta fiumi e maltempo, attenzione agli spostamenti in auto: una nota del Comune di Carpi

Allerta fiumi e maltempo, attenzione agli spostamenti in auto: una nota del...

A causa delle previsioni estremamente preoccupanti sul maltempo che dovrebbe colpire l’Appennino nelle prossime ore e a seguito dell’Allerta fiumi rossa in vigore, anche nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio, resteranno chiusi numerosi ponti stradali. In particolare è previsto che non riaprano a breve Ponte Alto vecchio e Ponte di Navicello vecchio a Modena, Ponte dell’Uccellino a Soliera e Ponte Motta tra Carpi e Cavezzo.

Si invitano gli automobilisti a limitare al massimo gli spostamenti e ad utilizzare ponte Bacchello a Sozzigalli o ancora ad utilizzare l’A22 per dirigersi verso Modena. La situazione è comunque costantemente seguita dal Centro Operativo Comunale, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione, emergenza oppure per comunicare particolari esigenze, al telefono fisso 059 649139 o al telefono cellulare 334 6080829.

Si invita la popolazione a seguire l’evoluzione della situazione attraverso la Rete Civica del Comune o il sito www.allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

Decine di volontari di Protezione Civile e i tecnici dell’amministrazione comunale stanno intanto effettuando il monitoraggio costante delle arginature del fiume Secchia.