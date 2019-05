Dalle ore 20 chiuso il ponte di S.Martino Secchia

Alle ore 20 di oggi, martedì 28 maggio, visto l’aumento del livello del fiume è prevista la chiusura alla circolazione del ponte di S.Martino Secchia, in territorio di Carpi. Rimane aperto il ponte Bacchello a Sozzigalli.

Si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate per conto del Sindaco e dalle pubbliche autorità. In particolar modo si raccomanda di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di prestare la massima attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l’argine.

La situazione è costantemente seguita dal Centro Operativo Comunale al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione, emergenza oppure per comunicare particolari esigenze (tel. 059 649139/334 6080829).

Si invita la popolazione a seguire l’evoluzione della situazione anche attraverso la Rete Civica Carpidiem e il sito www.allertameteo.regione.emilia-romagna.it.