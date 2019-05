Sassuolo Futura: “ringraziamenti e congratulazioni”

Solo due mesi fa, il nostro progetto ha preso forma: un gruppo di cittadini con provenienze, esperienze ed età differenti si è unito per amore della propria città.

In così poco tempo, a queste elezioni comunali, 1492 elettori hanno visto in Sassuolo Futura il loro rappresentante in sede consiliare.

Quasi l’8 per cento dei cittadini ci ha dato fiducia facendoci diventare, inaspettatamente, la terza forza politica della città dopo Lega e Partito Democratico.

Ora comincia una nuova avventura che ci vedrà impegnati affinché Sassuolo venga amministrata nel migliore dei modi.

Tommaso Barbieri sarà il nostro rappresentante in consiglio comunale: è giovane e preparato e potrà contare sul sostegno e sulla collaborazione di tutta Sassuolo Futura.

Quindi un grazie sincero a tutti coloro che hanno creduto in noi sostenendoci alle elezioni e, soprattutto, a Claudio Pistoni, che ci ha voluti accanto in questa campagna elettorale trasmettendoci l’importanza della visione d’insieme ed il significato della parola ‘lungimiranza’.

Grazie a Mimma Savigni che, oltre alla competenza, ci ha messo il cuore e, siamo certi, continuerà a farlo.

Per finire, le nostre congratulazioni al sindaco Menani e alla sua coalizione che, seppure con posizioni differenti dalle nostre, hanno in mente il bene di Sassuolo.

(Sassuolo Futura)