Il Comune di Spilamberto patrocina il “Modena Pride 2019”

Il Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini ha firmato il patrocinio del Comune al “Modena Pride 2019” in programma sabato 1 giugno.

“Sono davvero felice – dichiara il Sindaco Umberto Costantini – che il primo atto da Sindaco nel mio secondo mandato sia questo. Il Comune di Spilamberto aveva già patrocinato il Bologna Pride, a seguito di un ODG approvato in Consiglio Comunale, in modo trasversale, da forze politiche di destra e sinistra. Vogliamo quindi continuare questo percorso, per costruire una società aperta, tollerante, in cui si può essere liberi di amare chi si vuole, perché semplicemente ‘Love is Love’. Dimostriamo in questo clima di chiusura e intolleranza generale che una società aperta ed accogliente è davvero possibile. Lo dobbiamo a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che ogni giorno devono lottare contro ignoranza e pregiudizio. Con questo gesto diciamo ‘Spilamberto è con voi’”.

“Io sarò ovviamente presente con la fascia tricolore – conclude Costantini – per rappresentare orgogliosamente la nostra comunità ed invito tutti a partecipare. Modena, come Spilamberto, vuole costruire una storia diversa. Facciamolo con coraggio e senza paura, a viso aperto e soprattutto insieme”.