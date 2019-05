Maggio Fioranese, programma del week-end: sabato 1 e domenica 2 giugno

Il Maggio Fioranese quest’anno prosegue anche nel mese di giugno. Questo fine settimana avrà inizio ufficialmente “Piazze #Sodinonsapere”, una rassegna di tre giorni con un fitto programma di incontri e dibattiti per approfondire i temi dell’attualità, dal 31 maggio al 2 giugno, organizzata dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con Elastica e con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e della Regione Emilia – Romagna.

A fare da cornice a questo evento ci saranno match sportivi, spettacoli, escursioni notturne e stand gastronomici.

Sabato 01 giugno chi ama lo sport potrà assistere al quadrangolare di calcio Juniores presso il campo di Spezzano, a cura di ASD “Gruppo Sportivo Spezzanese-Fioranese” (che proseguirà nella giornata di domenica), alla giornata di basket organizzata da ASD “Associazione Libertas Fiorano” dalle 9 alle 19 presso Piazza Salvo D’ Acquisto a Fiorano e al Campionato svizzero 1/5 GT – 1/5 F1 di automodelli a scoppio a cura di “Racing Mini Car Fiorano”, che si terrà dalle 9 alle 18 presso il Mini Autodromo “Jody Scheckter” di Spezzano

Alle 11 Piazza Falcone Borsellino a Spezzano ospiterà “Flamenco y màs”, a cura di “Associazione Libertas Fiorano” ASD.

Alle 21 avrà inizio “A spasso con l’esperto”, escursione notturna per conoscere il mondo segreto della notte all’interno della Riserva Naturale delle Salse di Nirano, a cura di Ecosapiens e Ideanatura.

Domenica 02 giugno, Festa della Repubblica Italiana, le iniziative in Piazza Ciro Menotti cominciano alle 10.15 con la posa della corona al Monumento da parte del Sindaco e l’esibizione della Banda Flos Frugi e della Corale Puccini, e alle 11.30 acrobatica con Flos Frugi. Alle 16, sul palco del Teatro Astoria, “Tutti i nostri ieri” a cura della compagnia “H.O.T. Minds”, spettacolo di danza e musica con le poesie di Stefano Serri

Si prosegue con lo sport anche nella giornata di domenica: presso il Circuito del Villaggio Artigiano si terrà la 22° giornata del Ciclismo a cura G.S. “Spezzano – Castelvetro” e sempre in giornata si potrà assistere all’arrivo della 22° “Pistoia-Fiorano”, a cura di “O Ci. Pi. – Pistoia”.

Nel corso delle serate del week-end chi parteciperà agli incontri della rassegna Piazze potrà usufruire dello stand gastronomico dei volontari dell’A.V.F. (Associazione Volontariato Fioranese) in Piazza Martiri Partigiani.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.