Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 30 maggio

In mattinata, nuvolosità in progressiva attenuazione a partire dal settore occidentale, con precipitazioni residue sulla Romagna in esaurimento. Nel pomeriggio nuvolosità variabile sul settore centro-orientale con basse probabilità di precipitazione. Temperature: minime stazionarie comprese tra 12 e 15 gradi, massime in aumento comprese tra 18 e 24 gradi. Venti: inizialmente deboli orientali con rinforzi sul mare e settore costiero, in rapida attenuazione, per divenire deboli e variabili. Mare: da mosso a molto mosso, moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)