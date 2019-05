Quattro appuntamenti nel bolognese rivolti a genitori di bambini 0-6 anni

Città metropolitana e Istituzione Gian Franco Minguzzi propongono, nell’ambito del progetto “Trame educative per nuove comunità”, quattro appuntamenti sul territorio con Adriana Di Rienzo, docente del Dipartimento di Scienza dell’Educazione dell’Università di Bologna.

Gli incontri sono rivolti a famiglie e genitori e affrontano i temi legati al mondo del benessere dei bambini, in particolare in relazione allo sviluppo sociale, emotivo, linguistico, cognitivo e delle autonomie nel bambino e sull’importanza della scolarizzazione per bambini nella fascia 0-6 anni con particolare attenzione ai bambini multilingue.

Per i bambini, durante tutta la durata degli incontri, sarà possibile partecipare al laboratorio di lettura e giochi “Mamma che rabbia” curato dalla cooperativa La Carovana.

Questo il programma:

· 1 giugno ore 9.30-13.30 a Riola (Asilo Nido Bontà di Ponte Riola, Frazione Ponte 7/H, Grizzana Morandi),

· 4 giugno ore 14-16 a San Giovanni in Persiceto (Sala del Consiglio, Corso Italia 70),

· 6 giugno ore 14-16 a Crevalcore (luogo in via di definizione)

· 10 giugno ore 16.45-18.30 a Rioveggio di Monzuno (Asilo Nido “Iqbal Felice” Via Verdi 3),

Partendo dall’ascolto dei bisogni delle famiglie, Trame Educative crea un sistema integrato di servizi attraverso azioni di avvicinamento, orientamento e accompagnamento all’interno della rete dei servizi sociali. Il progetto nasce dalla collaborazione fra diversi soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’educazione a Bologna e nella città metropolitana, per rispondere alle esigenze in continuo cambiamento della comunità del territorio.

“Trame educative per nuove comunità” è finanziato con il contributo della Fondazione Con i Bambini e presentato dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c – Onlus in partenariato con Comune e Città metropolitana di Bologna, Istituzione Educazione e Scuola Giovanni Sedioli, Istituzione Gian Franco Minguzzi, Unione Savena Idice, Unione Comuni dell’Appennino, Unione Reno Galliera, Unione Terre d’Acqua, Istituzione per l’Inclusione Sociale e Comunitaria, Istituzione Biblioteche, Istituto Comprensivo 10, Fondazione Villa Ghigi, Associazione AMISS, Associazione Andlay, Associazione Next Generation, Associazione ANTINEA, BaoLab società cooperativa, La Carovana società cooperativa sociale Onlus. Il progetto ha come partner scientifici il Dipartimento di Psicologia Università di Bologna, IRESS, Fondazione Alma Mater Università di Bologna, Dipartimento Scienze dell’Educazione/Psicologia.