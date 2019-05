Certamen: 200 studenti alle gare di greco e latino sabato a Modena

Sono oltre 200 gli studenti liceali che si sono sfidati nel Certamen carolinum “Francesca Meletti”, la gara di traduzione dal latino e dal greco promossa liceo classico e linguistico Muratori San Carlo che vedrà sabato 1 giugno il momento culminante con la premiazione dei vincitori. La cerimonia si svolgerà dalle ore 10 nell’aula aula magna dell’istituto in via Cittadella 50 a Modena.

Alla competizione, che arriva alla 23 edizione, hanno partecipato gli studenti dell’istituto, del Paradisi di Vignola, Luosi di Mirandola, Minghetti e Galvani di Bologna e Romagnosi di Parma. Le prove si sono svolte in aprile con la partecipazione di 224 studenti, 113 per il latino, 111 per il greco.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e Provincia di Modena e l’Aicc ha il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, Iris ceramica, Bper, società Dante Alighieri, Banco Bpm e l’Acetaia Malagoli Daniele.

I premi saranno assegnati ai primi tre classificati dal secondo al quinto anno ed eventuali menzioni speciali e consistono in targhe ricordo, premi in denaro e buoni libro.

Alla premiazione partecipano la dirigente dell’istituto Giovanna Morini, rappresentanti delle scuole e delle aziende che hanno finanziato il progetto, il professor Renzo Tosi, ordinario di Lingua e Letteratura greca all’Università di Bologna, presidente della commissione esaminatrice, Silvia Menabue, dirigente dell’Ufficio scolastico di Modena, rappresentanti di Comune e Provincia, Licia Beggi, presidente della Dante Alighieri di Modena, la famiglia Meletti e i membri della commissione esaminatrice del Certamen composta dai ex docenti dei licei cittadini.

Oltre alla premiazione del Certamen saranno consegnati i premi scolastici interni, una tradizione più che centenaria del liceo dedicata per ricordare studenti, docenti e dirigenti dell’istituto.

Saranno assegnati 18 premi, destinati complessivamente a 21 studenti; di questi, sei frequentano tuttora la nostra scuola, gli altri 15 hanno si sono diplomati nel 2018.