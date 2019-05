Comunicazione congiunta delle liste Fratelli d’Italia ed Evoluzione Maranello che hanno sostenuto la candidatura di Guglielmo Sassi

Questa sera, mercoledì 29 maggio (ieri per chi legge), si sono riuniti in assemblea rappresentanti dei due gruppi che hanno sostenuto la candidatura a Sindaco di Maranello di Guglielmo Sassi. Sia i rappresentanti della lista Fratelli d’Italia che quelli di Evoluzione Maranello hanno convenuto di non essere in alcun modo interessati ad eventuali incarichi amministrativi e di ritenersi completamente soddisfatti dal risultato elettorale ottenuto, che consentirà al loro candidato Guglielmo Sassi di rappresentarli in Consiglio Comunale.

Per Fratelli d’Italia: Righetti Enrico Alessandro Tosi Maria Sole Martucci Giuseppe Sammartano Marco Giacchino Panaiia Francesco Bertolini Luciano

Per Evoluzione Maranello: Andrea Manfredini Alessandra Cito Marco Gazzotti Cavallaro Costanza Daniele Giacchino Caselli Gianni Rinaldi Lionello