Il sindaco ringrazia i Vigili del fuoco per il loro impegno

“Con la mia partecipazione alla festa per un anniversario così importante, porto il mio ringraziamento e quello di tutte le modenesi e tutti i modenesi ai Vigili del Fuoco, per il loro impegno sempre generoso e coraggioso per la sicurezza della Comunità”. È il commento del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, giovedì 30 maggio in occasione dei festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario: fu infatti nel 1939 che vennero unificati i vari corpi locali in un unico Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“La preparazione e la professionalità dei nostri pompieri – ha sottolineato il sindaco – fa tutt’uno con la loro disponibilità, l’audacia e la dedizione che ne contraddistinguono il modo di operare: sempre vicini alle persone anche nelle situazioni drammatiche, questo li rende un corpo capace di riscuotere e meritare la simpatia, l’affetto e la riconoscenza dei cittadini”.

Modena è stata scelta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco tra i territori in cui si svolgono i festeggiamenti proprio per i tragici eventi legati al terremoto del 2012 e all’alluvione del Secchia del 2014, che hanno visto anche i pompieri protagonisti in prima linea del soccorso e dell’assistenza alla popolazione.