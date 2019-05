Oggi 250 bambini delle materne a scuola di sicurezza in piazza a Reggio con “Stradilandia”

Nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, piazza Martiri del 7 luglio si è trasformata in un vero e proprio villaggio della sicurezza stradale per oltre 250 bimbi delle materne che hanno partecipato a “Stradilandia”. La manifestazione è stata organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale, dalla Polizia Locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Per un’intera mattina i bimbi si sono trovati all’interno di un grande parco giochi sul tema della sicurezza stradale. Accompagnati dalle maestre, sono saliti sulle auto di Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri, hanno ascoltato fiabe, giocato con bocchette antincendio dei vigili del fuoco, disegnato segnali stradali con gli studenti del liceo artistico statale Chierici e curato orsacchiotti sulle ambulanze di Croce rossa e Croce verde. Hanno inoltre guardato un cartone animato curato da Aci Reggio sull’importanza dei seggiolini all’interno dell’auto e sperimentato due percorsi: uno ciclabile curato dalla Polizia di Stato, sezione Stradale, che i giovani neoconducenti hanno solcato con apposite biciclettine; un altro dedicato ai pedoni, curato dalla Polizia Locale di Reggio Emilia e realizzato interamente con materiale di riciclo grazie all’associazione Re Mida.

Calibrato sulle esigenze dei più piccini, il progetto è nato per abituare i conducenti del futuro alle regole della civile convivenza. Questa prima edizione di Stradilandia si è stata realizzata grazie alla collaborazione tra forze di polizia e soccorso, Ufficio scolastico provinciale, Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, Aci Reggio Emilia, liceo artistico statale Chierici, corpo degli Alpini e le associazioni Re Mida, Tutti in bici e Nati per leggere.