Sabato 1 giugno ventottesima edizione dei Giochi della Montagna a Gaggio Montano

Si terrà a Gaggio Montano sabato 1 giugno la ventottesima edizione dei Giochi della Montagna intitolati ad Arnaldo Brasa, sindaco del comune di Gaggio dal 1951 al 1986 e medaglia d’argento al valore miliare. Organizzato dal Comune di Gaggio con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e della Regione Emilia-Romagna, il meeting di atletica leggera vedrà competere le scuole di Camugnano, Castel D’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lagaro, Lizzano In Belvedere. Pian Del Voglio, Porretta Terme, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato, Montese e Zocca.

Precedentemente annunciati per il 18 maggio, i giochi sono poi stati posticipati per il maltempo. Il programma prevede alle 8.30 il ritrovo in Piazza Brasa a Gaggio, alle 9 la sfilata verso i campi di gara, alle 9.15 la cerimonia di apertura.

Le gare avranno inizio alle 9.30 con la corsa campestre, seguita alle 9,45 dal salto in alto e dal lancio del peso, alle 10 dalla corsa veloce. Alle 11,30 finali di corsa veloce fino alla conclusione tra le 12.14 e le 12,45 con le premiazioni delle scuole partecipanti.