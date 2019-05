Altre due vittorie per le formazioni del Roller Scandiano alle finali scudetto giovanili

Alle finali scudetto giovanili in svolgimento a Giovinazzo e Molfetta (nel Barese) fino a domenica, le due formazioni del Roller Scandiano in gara, l’Under 15 e l’Under 17, hanno entrambe vinto le prime due partite della fase a gironi (la formula prevede otto squadre suddivise in due gironi nei quali si qualificano le prime due, che si sfideranno in semifinali incrociate). E mentre l’Under 15 ha già matematicamente centrato la qualificazione alla semifinale, l’Under 17 è a un passo dallo stesso traguardo.

Sul sito hockeypista.fisr.it è possibile seguire in diretta l’andamento ti tutte le gare.

L’Under 15 (foto) allenata da Roberto Crudeli, vincendo 5-3 contro il Giovinazzo, è in semifinale con una partita di anticipo – avendo vinto anche il primo incontro e avendo beneficiato dal pari fra Lodi e Forte dei Marmi. Resta solo da giocare la partita con il Lodi, in programma alle 9.30 di domani, per stabilire chi si qualificherà come prima e chi come seconda. Le semifinali sono in programma alle 18 dello stesso giorno.

Anche contro la formazione pugliese i ragazzi di Crudeli si sono dimostrati superiori, andando in rete con Pignatti e le doppiette di Uva e Andrea Stefani.

Questa la formazione presentata in pista: i portieri Christian Rinaldi e Leonardo Ruini e gli esterni Andrea Stefani, Sophia Ferrarini, Iacopo Vivi, Gioele Ganassi, Jacopo Pignatti, Manuel Stefani, Alessandro Uva, Ludovico Bezzi e Alessandro Ceruzzi.

L’Under 17 del tecnico Daniele Uva, dopo avere battuto il Trissino nella prima giornata, ha liquidato il Sarzana col punteggio di 4-0 (reti di Fontanesi, Busani, Iapichello e Zottoli) dimostrandosi nettamente superiore all’avversario. I rossoblù, con sei punti in due gare, sono vicinissimi al passaggio alle semifinali.

Questi i giocatori andati a referto: Zottoli Riccardo, Busani Nicolò, Barbieri Lorenzo, Fontanesi Filippo, Sensi Alessandro, Rinaldi Kevin, Iapichello Mattia e i portieri Vecchi Matteo e Ferrarini Mathias.

A mezzogiorno di domani è in programma la terza e ultima partita del girone, contro il Breganze. Alle 19.30 l’eventuale semifinale.