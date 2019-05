Alzabandiera in piazza Roma per celebrare la Festa della Repubblica italiana

Modena celebra la Festa della Repubblica italiana con l’alzabandiera in piazza Roma, di fronte al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare. Domenica 2 giugno alle 10, con il Reggimento allievi dell’Accademia schierato e sulle note dell’Inno di Mameli, verranno issate la bandiera italiana e quella dell’Unione europea, sui pennoni collocati in piazza, nei pressi di largo San Giorgio (ammaina bandiera in programma alle 20).

Alla cerimonia partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il comandante dell’Accademia, il generale Stefano Mannino. L’iniziativa, infatti, rientra nell’accordo tra Comune e Accademia militare per un appuntamento periodico con l’alzabandiera in piazza Roma, sempre molto partecipato, per la prima domenica del mese. Quello del 2 giugno sarà l’ultimo prima della pausa estiva, l’iniziativa riprende in ottobre.

L’obiettivo è contribuire a valorizzare piazza Roma con “un’iniziativa dall’alto valore simbolico che sottolinea l’ottimo rapporto della città con l’Accademia e la stretta collaborazione nella promozione del Palazzo Ducale”.