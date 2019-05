Carpi-Novi, cede tratto della sp 413: senso unico alternato

Tra Fossoli di Carpi e Novi lungo la strada provinciale 413 Romana nord dalla mattina di venerdì 31 maggio la Provincia ha istituito un senso unico alternato con limite di velocità a 30 chilometri orari, per motivi di sicurezza, in un tratto lungo circa 200 metri vicino all’incrocio con via dei Grilli nel comune di Carpi, a causa del cedimento della sede stradale.

Nei giorni scorsi, sul tratto in questione la circolazione avveniva con un restringimento della carreggiata a causa di un primo deterioramento del manto stradale che in queste ore è peggiorato.

Il provvedimento rimarrà in vigore anche nelle prossime settimane, comunque il tempo necessario alla Provincia di completare tutti gli approfondimenti tecnici visto che la situazione è tuttora in evoluzione.

I tecnici provinciali del servizio Viabilità raccomandano prudenza.

Già nei prossimi giorni i tecnici della Provincia incontreranno quelli del Consorzio di bonifica Emilia centrale per programmare un intervento di ripristino, vista che il dissesto coinvolge anche il canale che scorre ai lati dell’arteria.

Lungo questo tratto della provinciale, anche lo scorso anno, a causa della natura argillosa dei terreni che nel periodo estivo si rigonfiano e ritirano a seconda delle condizioni meteo, provocando i danni all’asfalto, la Provincia era stata costretta a introdurre le limitazioni alla circolazione fino al completamento dei lavori di ripristino.

Il fenomeno è presente anche su altre strade della pianura modenese, ma particolarmente grave in questa zona, dove peraltro la Provincia nel 2011 ha realizzato un intervento sperimentale, vicino Fossoli, “iniettando” nel terreno particolari resine con l’obiettivo di consolidare la fondazione stradale che sicuramente ha migliorato le condizioni generali in un tratto, non risolvendo, tuttavia, completamente le problematiche presenti sull’arteria.