Castelfranco Emilia: domani sabato 1 giugno una serata di Ramadan

L’Associazione La Palma, in collaborazione con la Parrocchia di Castelfranco Emilia, l’Associazione Slide Down e l’Amministrazione comunale, organizza domani, sabato 1 giugno, per il secondo anno consecutivo, un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, durante il periodo del Ramadan.

Si tratta di una cena gratuita e comunitaria, che ha l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare la cultura ed il cibo della tradizione nord-africana alla cittadinanza castelfranchese. L’Associazione La Palma, infatti, è composta da ragazze e donne appartenenti alla comunità islamica, che hanno deciso di impegnarsi per il territorio in cui vivono ormai da anni, offrendo alla cittadinanza questa preziosa occasione di incontro. Dalle 19 sarà possibile giocare e costruire giocattoli con materiale di riciclo, farsi truccare con l’hennè e travestirsi assieme alle animatrici volontarie, presso la Zona Bimbi nel parcheggio di Piazza della Vittoria. Dal tramonto, poi, verranno serviti i piatti tipici del periodo di Ramadan ed avrà inizio la vera e propria cena sotto al tendone: cous cous, Tajine, pane arabo, zuppa Harira, datteri, Seffa e l’immancabile the alla menta!

“Si tratta di un appuntamento importante per la nostra comunità, che ormai da anni celebra assieme a cittadine e cittadini musulmani questo momento così importante dell’anno. Mai come in questo periodo storico, infatti, l’Amministrazione comunale deve impegnarsi per creare ed ampliare le occasioni di incontro per la comunità, che cresce e si fortifica solo in questo modo”, commentano gli organizzatori.