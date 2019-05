Controlli anti accattonaggio questa mattina in centro da parte della Municipale

Controlli anti accattonaggio, questa mattina, in centro, nel corso del mercato ambulante settimanale. Una pattuglia della Polizia Municipale, composta da 3 operatori, dalle 7,30 alle 12, nell’area del mercato e nelle zone circostanti al centro, ha identificato e allontanato 5 persone straniere, in regola con le norme per l’immigrazione, intente ad avvicinare alcuni cittadini chiedendo loro somme di denaro. E’ stata inoltre allontanata una persona intenta a svolgere attività musicale, priva della prescritta autorizzazione.

Successivamente sono state controllate le aree adiacenti ad alcuni centri commerciali, dove sono state allontanate altre 4 persone straniere. I controlli verranno intensificati, e proseguiranno soprattutto nei giorni di svolgimento del mercato settimanale.

“Si tratta di uno dei primi servizi mirati che ho chiesto di svolgere alla Polizia Municipale – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – in quanto le lamentele nei confronti di alcuni accattoni molesti sono tante. Proseguiremo in questa direzione fino a quando non scoraggeremo chi viene a Sassuolo per fare accattonaggio: principalmente risultano essere profughi accolti nelle città vicine. L’iniziativa, notata sia dai commercianti che dai cittadini, sembra particolarmente gradita”.