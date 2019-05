Domani la quarta edizione della “SassMagna”

Si svolgerà domani, sabato 1 giugno, la quarta edizione della SassMagna: il tour enogastronomico organizzato da San Giorgio ASD con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Partenza (ore 10.30) e arrivo al Parco Ducale (c/o il Temple bar). I partecipanti saranno suddivisi in gruppi da 100/150 persone che partiranno a circa mezz’ora l’uno dall’altro.

1^ tappa:Casa nel Parco;

2^ tappa: gli orti sul secchia;

3^ tappa: laghetto degli amici;

4^ tappa: intermedia tra laghetto amici e alpini San Michele;

5^ tappa: alpini San Michele;

il percorso seguirà la direttrice che dagli alpini san Michele porterà all’imbocco di via Vallurbana sino al caseificio, quindi proseguirà sino alla località “La Brutta” e attraverso la campagna raggiungerà Salvarola per poi scendere sino al caseificio per proseguire in via Superchia dove all’altezza dell’accesso al fondo di Anselmi ci sarà la 6^ tappa.

Si proseguirà sino alla pista ciclopedonale che conduce al campo cani per la 7^ tappa, proseguendo lungo il canocchiale per attraversare la circonvallazione sud e la via Indipendenza.

Giunti al parco Ducale, lo si costeggerà per raggiungere il parco Vistarino, 8^ tappa, seguitando quindi lungo la via Roma/via Fenuzzi per raggiungere piazza Garibaldi, 9^ tappa. Si uscirà da piazza Garibaldi svoltando a sinistra in via Battisti, di seguito si attraverserà piazza Martiri Partigiani proseguendo in via Rocca per raggiungere piazzale Della Rosa, dopodiché attraverso la Peschiera Ducale si tornerà attraverso il parco Ducale al punto di partenza, “Casa nel Parco” luogo dove terminerà la manifestazione.