Escursioni soccorsi sul Corno alle Scale

Due escursionisti di Bologna di 57 e 56 anni sono stati portati in salvo ieri dal Soccorso Alpino sul Corno alle Scale a Lizzano in Belvedere. I due, dopo aver percorso il sentiero 119, hanno perso la strada e sono finiti ai bordi dell’orrido di Tana Malia (zona molto impervia) dove uno è scivolato per un lungo tratto riportando vari traumi e l’altro ha riportato un trauma alla spalla. I due sono riusciti a contattare la centrale operativa del 118 di Bologna che ha inviato sul posto una squadra della stazione territoriale ‘Corno alle Scale’ e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino. L’operazione di recupero del ferito più grave, da parte dell’elicottero, è stata complessa a causa della vegetazione particolarmente alta della zona. Sul sentiero è stato inviato anche un secondo elicottero per soccorrere anche l’altro escursionista. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore di Bologna.