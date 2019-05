Frane, senso unico alternato anche sulla Sp 9 a Villa Minozzo

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi anche sulla Sp 9 delle Forbici, a Villa Minozzo, si viaggia a senso unico alternato regolato a vista e con limite di velocità a 30 km/h. Il tratto interessato è quello al km 20+400, nei pressi del ponte sul torrente Secchiello, sulla cui sponda sinistra si è verificato un cedimento della scarpata di valle con interessamento del piano viabile.

Analoghi provvedimenti (senso unico alternato e limite dei 30 km/h), si ricorda, sono stati adottati nei giorni scorsi anche sulla Sp 11 a Sedrio di VezzanosulCrostolo, sulla Sp 98 Fondovalle del Tresinaro a Carpineti, nei pressi del centro abitate di Fornace, sulla Sp 8 a Quara di Toano, e sulla Sp 64 a Montelago di Carpineti.

Sempre a causa di una frana, rimane chiusa al transito la Sp 54 nei pressi del centro abitato di Cerredolo de Coppi, in comune di Canossa.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.