Incendio in maglificio a Carpi, alcune persone in ospedale per accertamenti

Per alcune delle persone coinvolte stamane nell’incendio di un laboratorio di maglieria a Carpi, si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti, causa la presunta intossicazione dovuta alle esalazioni di fumo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incendio, le cui cause sono da accertare, è divampato intorno alle 6.30 in via Stoccolma 18. Al momento, riferiscono i Vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo. Sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza.