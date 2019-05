Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 1 giugno

Generalmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nuvolosità di scarsa consistenza sul settore centro-orientale durante la mattina e in serata. Annuvolamenti localmente più consistenti sull’Appennino, in particolare quello romagnolo, durante le ore centrali della giornata con bassa probabilità di brevi rovesci. Temperature: in lieve aumento, minime attorno a 14/15 e massime comprese tra i 23/24 gradi della fascia costiera e i 26/27 gradi delle pianure emiliane. Venti: deboli variabili in pianura, nord-orientali sui rilievi. Mare: poco mosso.

(Arpae)