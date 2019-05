Sabato a Serramazzoni e domenica a Prignano chiude la SP 21 in occasione di due manifestazioni

A Serramazzoni, sabato 1 giugno, la strada provinciale 21 chiude dalle ore 16 alle ore 18.30 circa, in un tratto di circa 600 in centro abitato. Il provvedimento consente lo svolgimento della manifestazione podistica e ciclistica “color bike e run” promossa dalla Scuola di Pallavolo Serramazzoni. Il traffico verrà deviato lungo la via Leonardo da Vinci e via Val di Sasso.

***

La stessa provinciale 21 chiude, domenica 2 giugno dalle ore 7 alle ore 24, in un tratto di circa 500 metri all’altezza del centro abitato di Prignano sulla Secchia. Il provvedimento consente lo svolgimento della “Fiera della gastronomia montana edizione 2019”. Il traffico verrà deviato lungo la SP19 sulle vie Carducci, Muratori e Monte fino all’incrocio con la SP21.