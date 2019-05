Un week-end tutto da vivere alla Fiera di Castelnuovo Rangone

Entra nel vivo il fine settimana della centenaria Fiera di Maggio di Castelnuovo Rangone, con decine di appuntamenti per tutti i gusti. Sabato 1 giugno la Fiera apre i battenti già dal mattino e prosegue fino a tardi con il cinquantesimo anniversario del Nuovo Mondo: musica disco, funky e afro con i dj del Nuovo Mondo, la discoteca che per vent’anni, dai primi ’70 alla fine degli ’80, è stata un’icona e una meta obbligata per giovani e appassionati di musica di Modena e provincia. Alle 21.30, in piazza Turati, Alessandro Q. Ferrari presenta “Le ragazze non hanno paura”: lo straordinario esordio di Alessandro Ferrari, scrittore e sceneggiatore di successo, nella narrativa per ragazzi.

Anche domenica 2 giugno gli appuntamenti della Fiera, tra mercatini, mostre, esibizioni artistiche e sportive, si distribuiranno nell’arco di tutta la giornata.

Al mattino, alle 11, è in programma l’inaugurazione della nuova rampa ciclo-pedonale sul percorso Falcone Borsellino, alla presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.

A partire dalle 21, piazza Turati si animerà con la musica popolare Occitana da ballo e da ascolto proposta dal QuBa Libre duo con Simonetta Baduino (organetto, ghironda, cornamusa), Giuseppe Quattromini (fisarmonica e chitarra) e l’animazione danzante di Elisabetta Atzeni. E, sempre in serata, dalle 21.30, tutti con lo sguardo all’insù ad ammirare “Il Gigante”, lo spettacolo di danza verticale, con le evoluzioni degli artisti sospesi tra il Torrione e l’antica casa Comunale.

Lo spettacolo è a cura della Compagnia Il Posto e Marco Castelli Small Ensemble, con la coreografia di Wanda Moretti e i Wall Performer Simona Forlani, Elena Annovi, Isabel Rossi, Giulia Mazuccato, Giorgio Coppone, Andrea Dionisi.

Lunedì 3 giugno poi cala il sipario sulla Fiera con la tradizionale serata conviviale in piazza in cui tutto il paese si ritrova “A cena insieme”.

A partire dal pomeriggio di sabato 1 giugno e fino alla serata di domenica 2 giugno è invece in programma la grande mostra mercato della Fiera. I visitatori potranno curiosare tra le bancarelle mercato ambulante (via Matteotti, via IV Novembre, via Gaetano Ferrari, via Battisti e via Achille Ferrari), il mercato dei produttori agricoli e dell’artigianato fiorentino (piazza Bertoni), il mercato dell’arte e dell’ingegno (via Martiri della Libertà e Parco Giovane Holden), l’Officina Creativa (via Castello), OlisticaPark (al Parco John Lennon), il mercato dei commercianti di Castelnuovo e Montale e degli espositori (via Eugenio Zanasi), gli stand delle associazioni (via Matteotti), il punto Informazioni della Fiera (via Matteotti).

Il programma completo della Fiera è sul sito www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it