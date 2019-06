Infortunio agricolo nel reggiano: muore incastrato dal trattore

Un uomo di 53enne di Reggio Emilia, è morto all’interno di un canale irriguo, incastrato dal trattore che conduceva nel suo podere agricolo di via Comparoni, nella frazione Gavasseto. Stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Corso Cairoli l’uomo, mentre si trovava alla guida del trattore, per cause al vaglio perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava in un canale pieno d’acqua al cui interno l’uomo rimaneva incastrato dal trattore. A dare l’allarme ai soccorsi un vicino che camminando a piedi si è accorto della presenza del trattore ribaltato nel canale. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. Sul posto oltre ai carabinieri di Reggio Emilia è intervenuto il personale del 118 e i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei militari reggiani.