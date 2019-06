“Sport Day 2019”, domenica 2 giugno ai Giardini Margherita di Bologna

Ritorna “Sport Day” e per l’edizione targata 2019 lo scenario sarà quello dei Giardini Margherita. Domenica 2 giugno, dalle 10 alle 19, l’evento organizzato dal Comune di Bologna e inserito nell’ambito del cartellone “Bologna Estate 2019”, in collaborazione con Coni Point Bologna, Cip, Italian Sporting Game, Consulta Comunale dello Sport, Fipav, Aics, Csi, Uisp e con il sostegno di Ascom, vedrà alternarsi esibizioni, dimostrazioni e prove sul campo. Tutte attività indirizzate a bambini, ragazzi e persone di ogni età per la promozione dello sport e dell’attività motoria, come strumento indispensabile per il benessere fisico.

Saranno oltre 60 gli eventi ospitati dai Giardini Margherita, promossi da 50 realtà sportive, e ci sarà la possibilità di provare attrezzi e strutture, alternando esibizioni, momenti ludici, spettacolari, oltre alla cultura e solidarietà. Il parco sarà suddiviso nelle diverse specialità: danza sportiva, automobilismo kart, skateboard, ginnastica ritmica, cheerleading, tennis tavolo, dama, baseball, rugby, football americano, tiro con l’arco, pallacanestro, pallavolo, percorso motorio, softair, hockey sub, atletica leggera, arti marziali, boxe, scherma, yoga, pattinaggio artistico, nordic walking, running e discipline olistiche.

Alle 11 ci sarà il convegno: “Lo sport per l’inclusione”, nell’area antistante la Palazzina Liberty.

Partecipano gli assessori Matteo Lepore (Sport e Cultura) e Marco Lombardo (Terzo Settore), Umberto Suprani, presidente del Comitato Regionale CONI Emilia-Romagna, Melissa Milani, presidente del Comitato paralimpico dell’Emilia-Romagna, Roberto Piperno, direttore della rete Ausl degli sportelli paralimpici delle Case della Salute e della Casa dei Risvegli, Venuste Niyongabo, vincitore medaglia d’oro nei 5.000 metri piani alle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Si proseguirà poi con le esperienze sul campo, con un panel dedicato alle associazioni e alle società sportive che lavorano quotidianamente per l’inclusione sportiva: Marco Calamai; Maria Letizia Grasso (PGS Welcome. C.a.s.p. del Comitato Paralimpico); Fondazione Silvia Rinaldi (Bike, Handibke, Tandem e Sci alpino); Magda Melandri, Zinella Scherma; Antonella Pepe, Scuola Danza Gabusi e Biagio Saldutto, polisportiva I Bradipi, basket in carrozzina. Il convegno sarà moderato da Roberto Cristofori, presidente della Consulta comunale dello sport.

Al termine l’assessore allo Sport Matteo Lepore premierà gli atleti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno in ambito sportivo:

Matteo Addesso, bronzo ai campionati europei di scherma paralimpica; Sophie Blasi, atleta bolognese, vincitrice dello scudetto under 16 e under 18 di pallavolo, con Roma; Emanuel Buriani, campione regionale scherma giovanissimi; Erica Fabbris, campionati italiani indoor salto triplo 2019; Francesca Ferrario, campionessa regionale varie categorie Inline Skate; Milo Garau, terzo ai campionati italiani di salto triplo 2018; Matteo Neri, scherma, medaglia d’oro ai campionati europei cadetti; Irene Pedrotti, medaglia di bronzo al campionato italiano di Judo under 21; Gian Matteo Ramini, arrampicata sportiva del circuito Paraclimb e Specialclimb; Stanislav Ricci, atleta paralimpico di lanci, primatista italiano nel giavellotto; Francesca Trevisani, danza; Dimitru Popov, medaglia d’oro, campionati del mondo master di lotta greco-romana, categoria A; Stefano Raspadori, medaglia d’argento, campionati del mondo master di lotta greco-romana, categoria D; Dimitru Popov, medaglia d’oro, campionati del mondo master di lotta greco-romana, categoria A; Stefano Raspadori, medaglia d’argento, campionati del mondo master di lotta greco-romana, categoria D; Yuri Tomassetti, campione regionale Sciabola categoria maschietti; Giada Likaj, campionessa regionale Sciabola categoria ragazze; Filippo Gironi, campione regionale Sciabola categoria ragazzi; la squadra di basket femminile Progresso Matteiplast che ha vinto il campionato di Serie A2 ed è stata promossa in A1.