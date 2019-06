Tassista aggredisce collega alla stazione ferroviaria di Carpi, arrestato

Ieri mattina i Carabinieri di Carpi hanno arrestato un tassista di origini campane ma da tempo dimorante a Carpi, con l’accusa di lesioni personali gravi e violenza privata.

I militari sono stati avvisati da un passante il quale, poco prima, nel piazzale della stazione ferroviaria, aveva assistito ad un acceso litigio tra due tassisti. Uno di essi, per cause riconducibili all’assegnazione di una corsa, aveva aggredito un collega che stava reclamando per la presunta mancata adesione alle regole che disciplinano il servizio, filmando la scena con proprio cellulare. I due sono quindi venuti alle vie di fatto, ritrovandosi ben presto a terra accerchiati da un capannello di curiosi.

Il tassista campano, pregiudicato e già conosciuto all’Arma, è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali gravi e violenza privata, avendo cagionato all’altro la frattura di un polso e varie ecchimosi su diverse parti del corpo.